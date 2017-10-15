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Somali'de bomba yüklü araç patladı! 189 ölü, çok sayıda yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a yükselirken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Somali'de bomba yüklü araç patladı! 189 ölü, çok sayıda yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 189'a yükselirken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

15 Ekim 2017 Pazar 14:52
Somali'de bomba yüklü araç patladı! 189 ölü, çok sayıda yaralı
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SOMALİ'NİN başkenti Mogadishu'da kentin kalabalık bölgesindeki Safari Otel'in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda ölü sayısı 189'a yükseldi. Saldırının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.
3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, "Dün akşam Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden başlamak üzere üç günlük ulusal yas ilan edildi" dedi. 200'den fazla kişinin yaralandığı saldırının ardından polis şefi Mohamed Hussein birçok kurbanın hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
EN ÖLÜMCÜL SALDIRI

Patlamanın, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana ülkede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu düşünülüyor. Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı.
TÜRKİYE, ASKERİ AMBULANS UÇAK GÖNDERİYOR
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere askeri bir ambulans uçağın Somali'ye gideceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali Mogadişu'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile tıbbi malzeme götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek üzere askeri bir ambulans uçağın Somali'ye gönderildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliPatlama
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