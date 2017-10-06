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Şoke eden 'seks adası' tatil turu reklamı yasaklandı

Kolombiya'da bir şirketin düzenlediği 'seks adası' reklamı büyük tepki gördü. Seks işçilerinin, uyuşturucunun ve alkolün pazarlandığı reklam filmi Youtube tarafından yasaklandı

Şoke eden 'seks adası' tatil turu reklamı yasaklandı

Kolombiya'da bir şirketin düzenlediği 'seks adası' reklamı büyük tepki gördü. Seks işçilerinin, uyuşturucunun ve alkolün pazarlandığı reklam filmi Youtube tarafından yasaklandı

06 Ekim 2017 Cuma 18:43
Şoke eden 'seks adası' tatil turu reklamı yasaklandı
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KOLOMBİYA'DA bir tatil şirketi Kasım ayı için illegal bir tatil turu düzenledi. 'İyi kızlar' isimli şirket turunda 'seks adası deneyimi' vaadediyor.
Şoke eden reklam filminde turun erkeklere özel olduğu, adada 60 seks işçisinin olacağı anlatılıyor. Serbest uyuşturucu ve içkinin olacağı anlatılan reklam filminde Cartegena bölgesinde özel bir adada konaklama ve tekne turu vaat ediliyor.

Erkeklerin gitmek için can attığı tura dünyanın farklı ülkelerinden inanılmaz bir talep var.
Tura katılacak 30 erkek için 60 kadın olacağı da reklamda yer alan bilgiler arasında. Turun ücreti ise kişi başı 5 bin dolar. Kolombiya'da fuhuş yapmak suç kapsamına alınmıyor ancak seks işçisi satıcısı olmak suç olarak ele alınıyor. Şoke eden görüntülere tepki yağınca video paylaşım sitesi Youtube videoyu sildi.

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Anahtar Kelimeler:
KolombiyaUyuşturucuSeks Işçisi
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