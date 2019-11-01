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Şoke eden karar! Toplu tecavüze ceza indirimi

İspanyol mahkemesi 14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan beş kişiye 'kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı' diyerek ceza indirimi uyguladı

DÜNYA 01.11.2019, 08:48
Şoke eden karar! Toplu tecavüze ceza indirimi
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İSPANYA'NIN Barcelona kentinde görülen bir davada, 14 yaşında bir kıza toplu tecavüzle suçlanan beş kişi, mahkeme tarafından suçsuz bulundu ve sanıklar daha düşük bir cezayı öngören 'cinsel istismar' suçundan hüküm giydiler.
Sanıklara 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklar tecavüzden hüküm giyselerdi, 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacaklardı.
 
Mahkeme heyeti kararını açıklarken, toplu tecavüze uğradığı belirtilen 14 yaşındaki kızın olay esnasında aşırı alkollü olduğunu ifade etti ve şüphelilerin kızla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilse de olayda şiddet kullanılmadığını, bu nedenle de 'tecavüz' olarak sınıflandırılamayacağını söyledi.
 
İspanyol yasalarına göre, bir olayın 'tecavüz' ya da 'cinsel saldırı' olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor.
 
Benzer bir mahkeme kararı bu yılın ilk aylarında İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu.
 
Bu kararın da temyize götürülmesi bekleniyor.
 
İspanyol siyasiler de cinsel saldırı ve tecavüz yasal düzenlemelerini gözden geçiriyor.
 
İspanya'daki kadın hakları örgütleri, mahkemenin kararını öfkeyle karşıladı ve protesto etti.
 
2016'da yaşanan olayda, sanıkların 14 yaşındaki kızı terk edilmiş bir fabrika binasında içki içirerek sarhoş ettiği ve ardından ilişkiye girdikleri ifade edilmişti. Sanıklardan Bryan Andres M'nin diğer sanıklara "Senin sıran… Herkese 15 dakika. Kimse bu süreyi aşmayacak" dediği de belirtilmişti.
 
Mahkeme heyeti, kız çocuğunun olay esnasında ne olduğunun farkında olmadığı kanısına vardı ve "Sanıklarla ilişkiye rıza gösterip göstermeme kabiliyeti yoktu" dedi. Ancak yine aynı kararda sanıkların herhangi bir şekilde şiddete başvurmadıkları da vurgulandı.
 
Toplu tecavüze uğrayan kıza 12 bin euro maddi tazminat ödenmesine hükmedildi.
 

#İspanyol mahkemesi #kıza tecavüz
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