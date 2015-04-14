Şoke eden haber! Köpekle ilişkiye girdi

ABD'nin Montana eyaletinde yaşanan akılalmaz olayda, bir adam Sibirya kurdu (Husky) cinsi köpekle cinsel ilişkiye girerken yakalandı.

Polis raporlarına göre olay şöyle gerçekleşti: 21 Şubat günü polisi arayan bir kadın, kız kardeşinin erkek arkadaşı Kenneth Kellmer'i şikayet ettiğini söyledi. Şikayetçi kadın, evine döndüğünde Kellmer'i yerde elleri ve dizleri üzerinde, emekleme pozisyonunda pantolonunu çıkarmış olarak, 3,5 yaşındaki Sibirya kurdu cinsi köpeğini de Kellmer'in üzerinde adamla çiftleşirken bulduğunu açıkladı. 41 yaşındaki Kellmer cinsel sapkınlıktan tutuklandı. Kellmer'in evindeki aralarında kedi ve köpeklerin bulunduğu 6 evcil hayvanı ve diğer hayvanlarla iletişim kurması yasaklandı. Eğer suçlu bulunursa, Kellmer 50 bin dolar para cezası ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.



