Şoke eden Eurovision kararı

AVUSTURYA'DA düzenlenecek 60. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı temsil etmesi kararlaştırılan Andreas Kümmert, beklenmedik kararıyla şaşırttı.
28 yaşındaki Andreas Kümmert, bundan bir yıl önce "Voice of Germany" yarışmasını kazanmıştı. Hannover kentinde yapılan Eurovision elemelerinde "Home Is in My Hands" şarkısıyla finale kalan Andreas Kümmert, birinci ilan edildi. Ancak Kümmert, "Bu görevi üstlenebileceğime inanmıyorum" diyerek yarışmadan çekildiğini açıkladı.
Bunun üzerine ikinci sıradaki Ann Sophie'nin Almanya'yı temsil etmesine karar verildi. 24 yaşındaki Ann Sophie, "Andreas kalbini dinleyip karar verdi. Çok cesur bir tavır" dedi.Yarışmada Almanyayı Ann Sophie temsil edecek.
Organizasyon yetkilileri şaştı kaldı
Organizasyondan sorumlu Birinci Alman Televizyonu (ARD) yetkilisi Thomas Schreiber, "Ağzımız açık, öyle kalakaldık. Yarışmaya katılmak Andreas'ın fikriydi" sözleriyle şaşkınlığını ifade etti.
Eurovision Şarkı Yarışması, "Köprüler kurmak” sloganıyla 19-23 Mayıs tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilen 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Avusturya adına yarışan Conchita Wurst "Rise Like a Phoenix" şarkısıyla kazanmıştı.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
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Son Güncelleme: 06.03.2015 10:39