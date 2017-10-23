Şoke eden açıklama! "Kanıyla koluma 'seni seviyorum' yazdı"

21 yaşındayken Adnan Kaşıkçı ile tanışan Dodd, Kaşıkçı her aradığında yanına gittiğini ve 'isteklerini yerine' getirdiğini açıkladı.

Bir zamanlar önemli bir kapak yıldızı olan Dodd, "Birden bire kolumu çekti. Kollarımda kanı görünce 'Aman Tanrım' dedim fakat bunun gerçekten eğlenceli ve tatlı bir şey olduğunu düşünmüştüm" sözleriyle Kaşıkçı'nın kollarına kendi kanıyla seni seviyorum ifadesini yazdığını anlattı.

Kaşıkçı'nın kendisiyle görüşürken hâlihazırda evli olduğunu ve 5 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Dodd, Kaşıkçı'nın kendisiyle 5 yıllık bir anlaşma imzaladığını ve her istediğinde kendisini arama garantisini aldığını söyledi.

Mekke doğumlu milyarder, 1987 yılında "Karanlık silah tüccarları: Adnan Kaşıkçı'nın Lüks Yaşamı ve Gösterişli Anlaşmaları" başlığıyla Time dergisinin kapağında yer alıyordu.

80'li yıllarda Filipinler'in eski lideri Ferdinand Marcos ile yakın olduğu yönündeki suçlamalar sonucu İsviçre'de hapis yatmıştı.

Kaşıkçı, dünyanın en büyük yatı olan 86 metrelik Nabila'nın da sahibiydi.

James Bond filmlerinden birinde de kullanılan yat, Kaşıkçı imparatorluğunun yaşadığı kriz sırasında Brunei Sultanı'na satılmıştı. Sultan da yatı 80'li yıllarda şimdiki ABD Başkanı Donald Trump'a yaklaşık 29 milyon dolara satmıştı.

Paris'te bir mahkeme 1997 yılında Kaşıkçı'yı daha önce Fransa'dan özel jetine yüklediği 37 tabloyu kaçırmakla suçlamış, 1.6 milyon dolar para cezası vermişti.

Kaşıkçı aynı zamanda araba kazasında Prenses Diana'yla beraber hayatını kaybeden Dodi Fayed'in dayısıydı.