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Sokak ortasında "babamla yattın" kavgası kanlı bitti

İngiltere'de babası ile yatan kadını sokakta yakalayan bir başka kadın, elindeki muşta ile saldırdı. Hakaretler eşliğinde dövdüğü kadını öldürmekle tehdit etti

Sokak ortasında "babamla yattın" kavgası kanlı bitti

İngiltere'de babası ile yatan kadını sokakta yakalayan bir başka kadın, elindeki muşta ile saldırdı. Hakaretler eşliğinde dövdüğü kadını öldürmekle tehdit etti

09 Ocak 2018 Salı 16:30
Sokak ortasında "babamla yattın" kavgası kanlı bitti
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İNGİLTERE'NİN Cambridgeshire şehrinde çekilen bir videoda kavga eden iki kadının görüntüleri izleyenleri şoke etti. Elindeki muşta ile yumruklar atarak yerlerde sürüklediği kadına oldukça kızgın bir şekilde hakaret ederek şiddet uygulayan kadının ismi öğrenilemedi.

BABASI İLE YATTIĞI İÇİN DÖVDÜ

Kadının diğer kadını babası ile yatmakla suçladığı anlaşılırken, ona onlarca kez "fahişe" diye bağırdığı duyuldu. "Fahişelere yapılması gereken işte budur" diye bağıran kadın, kurbanının kanlar içerisinde bırakana kadar dövdü.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Bir daha babası ile birlikte olursa onu öldürmekle tehdit eden kadın, yerde acı içinde yatan kadını peşinden gelmemesi ve babasına bir daha yaklaşmaması konusunda uyararak oradan ayrıldı. Şiddet uygulayan ve bunu kameraya alan iki kişinin aranadığı bilgisine ulaşıldı.

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Babamla Yattın
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