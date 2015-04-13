Şok sözler! 'Türkiye başka bir dilden anlamıyor'

Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan ise Papa'nın sözlerinin, Türklerin Ermenilere karşı yapılan soykırımı bir kez daha düşünmelerine ve tarihin yükünden kurtulmalarına vesile olacağını söyledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun, sözde Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için Vatikan'da düzenlediği ayine katılan Eduard Nalbandyan, buna ilişkin İtalyan Adnkronos haber ajansına açıklamalarda bulundu. Ayin sırasında Papa'nın, 20. yüzyılın ilk soykırımının Ermenilere yapıldığına ilişkin sözlerini değerlendiren Nalbandyan, "Son günlerde çok sayıda uluslararası kuruluş, soykırımı tanıyan açıklamalar yapıyor, kararlar alıyor ve Türkiye'ye de bu yönde adım atması için çağrıda bulunuyor. Papa'nın açıklamaları, bu bağlamda evrensel değerlere eklendi. Türkiye bunu anlamaya başladığında, uluslararası toplum ve Papa gibi büyük şahsiyetlerin de ne demek istediğini anlayacaktır" diye konuştu. Ermeni Bakan, Türkiye'nin, geri kalan uluslararası toplumdan farklı bir dil kullandığı durum içinde olduklarını da ekleyerek, "Türkiye başka bir dil konuşmaktan da anlamıyor gibi görünüyor" dedi.

"PAPA'NIN AÇIKLAMALARI, ERMENİ HALKI İÇİN BARIŞ MESAJIDIR"

Papa'nın açıklamalarının çok önemli bir mesaj içerdiğini söyleyen Ermenistan Dışişleri Bakanı, "Ermeni halkı için bir barış mesajıdır bu, ama aynı zamanda, uluslararası topluma hitaben insanlığa karşı suçları ve soykırımları da önlemek için bir mesajdır" dedi.

Papa'nın 1 milyar 200 milyon Katolik Hristiyan’ın lideri olduğunu vurgulayan Nalbandyan, "Onun görüşleri, tüm bu insanların görüşlerini yansıtmaktadır. Ermeni toplumu da kendini, gelecekteki suçları önlemeye katkıda bulunmaya zorunlu hissediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AHDE VEFA KURALINA UYMADI"

Türkiye ve Ermenistan arasında, sözde soykırım iddialarıyla ilgili ortak tarih komisyonu kurulmasından, Türkiye-Ermenistan kara sınırının açılması ve karşılıklı büyükelçi atanmasına kadar birçok hassas konuyu içeren protokol imzalandığını da hatırlatan Nalbandyan, "Ancak imzalanan ve müzakere edilmeye başlanan bu protokol, kağıt üzerinde kaldı, çünkü Türkiye'nin bu barış sürecini ileriye taşımak için kendi içinde gücü yoktu. Bu nedenle Türkiye, varılan anlaşmalara uymayı öngören 'ahde vefa' ilkesini ihlal etti" diye konuştu.

"TÜRK HALKINI VE HÜKÜMETİNİ AYRI TUTUYORUM"

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan ise, Vatikan'daki ayin sonrası Ansa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Eminin Papa'nın bu sözleri, Türk hükümeti ve Türk liderler tarafından iğneleyici olarak algılanacaktır. Türk hükümetini, Türk halkından ayrı tutuyorum. Eminim Papa'nın sözleri, birçok Türkün kalbine ve aklına dokunacaktır ve Ermenilere karşı yapılan soykırımı bir kez daha düşünmelerine ve tarihin yükünden kurtulmalarına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.