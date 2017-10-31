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ŞOK! Savaşa hazırlanıyordu! Yüzlerce ölü!

Kuzey Kore'deki nükleer test tesislerinden birinde oluşan bir kaza sonrasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti

ŞOK! Savaşa hazırlanıyordu! Yüzlerce ölü!

Kuzey Kore'deki nükleer test tesislerinden birinde oluşan bir kaza sonrasında yüzlerce kişi hayatını kaybetti

31 Ekim 2017 Salı 11:49
ŞOK! Savaşa hazırlanıyordu! Yüzlerce ölü!
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KUZEY Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisinde bitmemiş bir tünel çöktü. Tünelin çökmesiyle 100 kişi hayatını kaybederken göçük altındakileri kurtarmaya çalışan 100 kişi de kurtarma sırasında öldü.
Felaket, Japonya'daki TV Asahi tarafından bugün açıklandı; ancak kaza ve kurtarma girişimlerinin ne zaman gerçekleştiğini açıklığa kavuşturamadılar.Punggye-ri, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de bu yılki altıncı nükleer denemesini yaptığı yerdi. Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında 5,7 büyüklüğünde "yapay deprem" kaydedildiği açıklanmıştı. Bunun doğrudan ya da dolaylı olarak bu çöküşe neden olup olmadığı bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey KorePunggye-riJaponya
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