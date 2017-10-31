ŞOK! Savaşa hazırlanıyordu! Yüzlerce ölü!

KUZEY Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisinde bitmemiş bir tünel çöktü. Tünelin çökmesiyle 100 kişi hayatını kaybederken göçük altındakileri kurtarmaya çalışan 100 kişi de kurtarma sırasında öldü.

Felaket, Japonya'daki TV Asahi tarafından bugün açıklandı; ancak kaza ve kurtarma girişimlerinin ne zaman gerçekleştiğini açıklığa kavuşturamadılar.Punggye-ri, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de bu yılki altıncı nükleer denemesini yaptığı yerdi. Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında 5,7 büyüklüğünde "yapay deprem" kaydedildiği açıklanmıştı. Bunun doğrudan ya da dolaylı olarak bu çöküşe neden olup olmadığı bilinmiyor.