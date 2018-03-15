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ŞOK! Önce oğlu sonra kızıyla evlendi!

Oklahoma'da ensest ilişki skandalı karşılıksız kalmadı. Oğlu ve kızı ile evlenen 45 yaşındaki anne Patricia Ann Spann hapis cezası aldı

ŞOK! Önce oğlu sonra kızıyla evlendi!

Oklahoma'da ensest ilişki skandalı karşılıksız kalmadı. Oğlu ve kızı ile evlenen 45 yaşındaki anne Patricia Ann Spann hapis cezası aldı

15 Mart 2018 Perşembe 12:02
ŞOK! Önce oğlu sonra kızıyla evlendi!
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HAKİM karşısına çıkan Patricia Ann Spann, suçlu olduğu iddialarını kabul ederek, öz oğlu Jody Calvin Spann ve öz kızı Misty Velvet Dawn ile evlenerek cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti.
Mart 2016 yılında kızı ile evlenerek ensest ilişkiyi yasal hale getiren Patricia, suçunu kabul edince 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 8 yıl ise şartlı tahliyesi istendi.
Eylül 2016 açılan davadan 18 ay sonra itirafta bulunan anne Patricia, hapis cezası dışında 2791 dolar para cezası ödeyecek.
Patricia, eşi ile boşandıktan sonra 2008 yılında öz oğlu Jody Calvin Spann ile ilişkiye başladı. 
Durumu kabullenemeyen Jody'e bunun normal olduğunu söyleyerek sorun olmadığına ikna etti. 


Oğlu ise annesinin uğraşları sonucu sööylediklerine inanarak annesinin evlenme isteğini onayladı.
Patricia, bunun üzerine öz oğluyla 2 yıl boyunca beraber oldu. Bu durum evliliklerinden 15 ay sonra oğlunun ensest evlilik yaptıklarını itiraf etmesiyle son buldu.
Bu gelişmenin ardından oğluyla evliliği iptal edilen Patricia'nın 3 çocuğunun velayeti de elinden alındı ve küçük kızı Misty'e Spann'ın büyükannesi baktı.
Patricia, 2014 yılında yeniden çocuklarıyla bağlantıya geçti ve bir kez daha aynı girişimde bulundu.
Ensest ilişkiye onay vermeyen Oklahoma kanunların çocuğu velayetinden alındığı için geçersiz sayıldığını söyleyen Patricia, Mart 2016'da kızı Misty Velvet Dawn ile evlenmeye karar verdi. 
Evliliğin ardındansa polisler, ensest ilişkiyi tespit edip Patricia'nın evine baskın düzenlemesiyle son buldu.
Misty de annesi gibi hapis cezasına çarptırıldı ve psikolojik destek alması istendi.


 

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Anahtar Kelimeler:
OklahomaEnsest IlişkiSkandalPatricia Ann Spann
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