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Şok! Kocasına kadın arıyor

İngiltere'de aseksüel olan kadın, evlendiği kocasına başka kadınlar ayarlayarak cinsel yönden tatmin olmasını sağlıyor. İngiltere'de 15 yaşından beri aseksüel olan kadın, cinsel yönden tatmin edemediği kocasına sürekli birlikte olabileceği bir kadın arıyor

Şok! Kocasına kadın arıyor

İngiltere'de aseksüel olan kadın, evlendiği kocasına başka kadınlar ayarlayarak cinsel yönden tatmin olmasını sağlıyor. İngiltere'de 15 yaşından beri aseksüel olan kadın, cinsel yönden tatmin edemediği kocasına sürekli birlikte olabileceği bir kadın arıyor

16 Mart 2015 Pazartesi 11:19
Şok! Kocasına kadın arıyor
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İNGİLTERE'DE aseksüel olan kadın, evlendiği kocasına başka kadınlar ayarlayarak cinsel yönden tatmin olmasını sağlıyor.
İngiltere'de 15 yaşından beri aseksüel olan kadın, cinsel yönden tatmin edemediği kocasına sürekli birlikte olabileceği bir kadın arıyor.
Avustralya'da yaşayan 30 yaşındaki Erica Holloway isimli kadın 2012 yılında evlenmiş olmasına rağmen hâlâ bakire ve çok sevdiği kocası ile cinsel ilişkiye girmeyi kesinlikle planlamıyor. Holloway, üstelik eşinin diğer kadınlarla birlikte olmasına da izin veriyor.

KOCASINI KISKANMIYOR

Seksi "mide bulandırıcı" bulduğunu söyleyen kadın, kocası Andrew'in başka kadınlarla ilişki kurmasını sorun etmediğini, hatta bu durumu teşvik ettiğini söyledi. Grafik tasarımcı olarak çalışan Erica Holloway ilginç evliliğiyle ilgili Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, 15 yaşından beri aseksüel olduğunu bildiğini ve kocası Andrew'in bu konuda oldukça anlayışlı olduğunu söyledi.

"EL ELE TUTUŞUYORUZ, ÖPÜŞÜYORUZ AMA..."

Erica Holloway, "Kocamla seks yapabilmeyi isterdim ancak bu düşünce benim midemi bulandırıyor. El ele tutuşuyor, sarılıyor öpüşüyoruz ancak ilişkimiz hiç daha ileriye gitmiyor. Birçok kişi böyle bir evliliğin asla yürüyemeyeceğini düşünür ancak biz ilk günkü kadar mutluyuz" dedi.

"HAYATIMI ONSUZ GEÇİREMEM"

Andrew Holloway ise, "Erica benim seks yapmak istediğim tek kadın ancak bu asla gerçek olmayacak. Geçmişte birkaç kez bu nedenle ilişkimizi bitirmeyi düşündüm ancak her seferinde o olmadan yaşayamayacağımı bir kez daha fark ettim. Düğün gecemizde onunla sevişmek istedim ama bu mümkün değildi. Bu durum ikimizi de üzdü. Ama hayatımı onsuz geçireceğime, onunla birlikte ama seks yapmadan geçirmeyi tercih ederim" dedi.

KOCASINA KADIN ARIYOR

Bugüne kadar kocasına onlarca kadın ayarladığını, escort sitelerinden kadınlar çağırdığını söyleyen Erica, en büyük hayalinin onlarla birlikte yaşayıp kocası ile düzenli olarak seks yapabilecek bir kadın bulmak olduğunu söyledi ve bunu başarırlarsa "Kocasının seks yapmak için evden ayrılmasına bile gerek kalmayacağını ve bunun ideal bir durum olacağını" belirtti.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 10:21
Anahtar Kelimeler:
Kocasına Kadın ArıyorİngiltereAseksüelCinsel TatminTatminBakire
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