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ŞOK! Kalabalık caddede güpegündüz tecavüz!

Hindistanda bir kadın kalabalık bir caddenin kaldırımında güpegündüz tecavüze uğradı

ŞOK! Kalabalık caddede güpegündüz tecavüz!

Hindistanda bir kadın kalabalık bir caddenin kaldırımında güpegündüz tecavüze uğradı

24 Ekim 2017 Salı 13:27
ŞOK! Kalabalık caddede güpegündüz tecavüz!
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YOLDAN geçen bir sürücünün cep telefonuna kaydedip polise teslim ettiği görüntülerde kadına kimsenin yardımcı olmadığı görülüyor. Yetkililer Vizag kentindeki olay yerinden farklı ihbarlar aldıklarını fakat kimsenin kadına yardımcı olmamasından duydukları şaşkınlığı dile getirdi. Yerel basına konuşan güvenlik güçleri Kadının eşiyle yaşadığı bir tartışma sonrasında erken saatlerde Vizag kentine geldiğini ve kaldırımda bir ağaç altında dinlendiğini aktarıyor. Yerel haberlerde, tecavüzcünün 30 yaşında Ganji Siva adında bir kamyon şöförü olduğu belirtiliyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
HindistanYerel BasınTecavüz
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