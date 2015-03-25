ŞOK! IŞİD 400 çocuğu...

İNGİLTERE merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD’in son üç ay içinde 400 çocuğu bünyesine kattığını ve “Halifeliğin Yavruları” adını verdiği bir askeri eğitim programı oluşturduğunu açıkladı.

Gözlemevinin direktörü Rami Abdulrahman, casus bile olarak kullanılan çocukların okullardan, camilerden ve kamu alanlarından toplanarak IŞİD’in bünyesine katıldığını söyledi. Abdulrahman’a göre IŞİD’in çocuklara yönelmesinin sebebi, Türkiye’nin sınır kontrollerini yoğunlaştırması üzerine yeni yetişkinlerin örgüte katılamıyor olması. IŞİD’in aileleri, çocuklarını kamplara göndermesi için teşvik ettiği, kimi çocukları ailelerinden izin almadan örgüte kattığı açıklandı. Parayla da kandırılan çocuklara kamplarda ateş etmek, savaşmak ve casusluk yapmak öğretiliyor.

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