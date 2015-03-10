Şok! Güzellik kraliçesi hız kurbanı oldu

İNGİLTERE'DE 180 kilometre hızla gittiği otomobilin hakimiyetini kaybeden 27 yaşındaki Bonnie Hiller, feci şekilde can verdi. İngiltere'de 27 yaşındaki güzellik kraliçesi Bonnie Hiller, yanında sevgilisiyle giderken hız yapmaya kalkınca canından oldu. Kraliçe'nin kaza yaptığı alana hayranları çiçek bıraktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'nin Essex'de mercedes marka otomobili ile saatte 180 kilometre hız yaptığı belirtilen Bonnie Hiller, köprü girişindeki virajda aracın kontrolünü yitirdi. Önce bariyere çarpan sonra da takla atan otomobilde bulunan Hiller olay yerinde hayatını kaybetti.

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