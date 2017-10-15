Şok görüntüler...Nişanlısının köpeğine yaptığını görünce düğünü iptal etti!

AYRICA köpek, nişanlısından korkarcasına hareketler sergiliyordu. Ninna, Facebook gönderisinde “Köpeğim nişanlımdan çok korkuyordu. Veteriner morlukların nedenine anlam veremedi. Ben de eve gizli kamera yerleştirdim” dedi.

Ninna gizli kamera görüntülerini izleyince gözlerine inanamadı. Görüntülerde nişanlısı köpeğini tekmeliyordu.



Ninna, Animal Channel'a “Çok şaşırdım. Onu iyi tanıdığımı sanıyordum” dedi. Ninna’nın nişanlısı genelde sakin ve nazik birisiydi. Gerçekte ise öyle olmadığı gizli kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Ninna, artık nişanlısıyla beraber olmak istemediğine karar verdi.

Ninna, nişanlısından şikayetçi oldu. Alınan son haberlere göre de polis şimdi her yerde köpek istismarcısı adamı arıyor.