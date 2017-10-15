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Şok görüntüler...Nişanlısının köpeğine yaptığını görünce düğünü iptal etti!

Brezilyalı Ninna köpeğini canından çok seviyordu. 26 yaşındaki kadın, köpeğiyle çok iyi arkadaştı. Her köpek sahibinin hissedeceği gibi o da köpeğinin vücudunda morluklar görünce endişelenmeye başladı

Şok görüntüler...Nişanlısının köpeğine yaptığını görünce düğünü iptal etti!

Brezilyalı Ninna köpeğini canından çok seviyordu. 26 yaşındaki kadın, köpeğiyle çok iyi arkadaştı. Her köpek sahibinin hissedeceği gibi o da köpeğinin vücudunda morluklar görünce endişelenmeye başladı

15 Ekim 2017 Pazar 14:29
Şok görüntüler...Nişanlısının köpeğine yaptığını görünce düğünü iptal etti!
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AYRICA köpek, nişanlısından korkarcasına hareketler sergiliyordu. Ninna, Facebook gönderisinde “Köpeğim nişanlımdan çok korkuyordu. Veteriner morlukların nedenine anlam veremedi. Ben de eve gizli kamera yerleştirdim” dedi.
Ninna gizli kamera görüntülerini izleyince gözlerine inanamadı. Görüntülerde nişanlısı köpeğini tekmeliyordu.


Ninna, Animal Channel'a “Çok şaşırdım. Onu iyi tanıdığımı sanıyordum” dedi. Ninna’nın nişanlısı genelde sakin ve nazik birisiydi. Gerçekte ise öyle olmadığı gizli kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Ninna, artık nişanlısıyla beraber olmak istemediğine karar verdi.
Ninna, nişanlısından şikayetçi oldu. Alınan son haberlere göre de polis şimdi her yerde köpek istismarcısı adamı arıyor.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 14:32
Anahtar Kelimeler:
KöpekBrezilya
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