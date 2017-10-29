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Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'

AFP haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin görevinden çekildiğini duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Katar merkezli El Cezire kanalı ise IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani yerine gelmesi muhtemel kişi olduğunu iddia etti

Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'

AFP haber ajansı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesut Barzani'nin görevinden çekildiğini duyurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetim Katar merkezli El Cezire kanalı ise IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani yerine gelmesi muhtemel kişi olduğunu iddia etti

29 Ekim 2017 Pazar 17:36
Şok gelişme! 'Barzani istifa etti'
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IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin yetkilerinin diğer mercilere devredilmesi gündemiyle toplanan Kürt Parlamentosu’nda kapalı oturum gerçekleştiriliyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceği ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediği" bildirildi.
IKBY meclisinde düzenlenen bugünkü oturumda Barzani'nin daha önce yolladığı mektup okundu.

Mektupta Barzani'nin şu ifadeleri yer aldı:

"1 Kasım itibarıyla süresi dolan başkanlık görevime devam etmek istemiyorum. Aynı zamanda başkanlık yasasının değiştirilmesi veya süresinin de uzatılmasını kabul etmiyorum. Başkanın yetki ve görevinden kaynaklı yasal boşluğun yaşanmaması için en kısa zamanda tarafların toplanması gerekiyor." 
IKBY Başkanı Barzani, halk içinde "hakların elde edilmesi ve kazanımların korunması" için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

EL CEZİRE: NEÇİRVAN BARZANİ GELEBİLİR

Katar merkezli El Cezire kanalı ise Kürt bölgesinde birçok kişinin Barzani'nin bir süre için ayrılacağını ve arka planda kalacağını düşündüğünü söylerken, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Mesut Barzani'nin görevini bir süre için yürütebilieceği ifadelerine yer verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
AFP Haber AjansıIrak Kürt Bölgesel Yönetimi
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