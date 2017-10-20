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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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ŞOK! Eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı!

Bolivya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşini son kez görmek için morga giden adam içeride bir görevliyi eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı

ŞOK! Eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı!

Bolivya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eşini son kez görmek için morga giden adam içeride bir görevliyi eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı

20 Ekim 2017 Cuma 11:50
ŞOK! Eşinin cesedine tecavüz ederken yakaladı!
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GÜNEY Amerika ülkelerinden Bolivya kan donduran bu olayla sarsıldı. Başkent La Paz’da hayatını kaybeden 28 yaşındaki bir kadın Hospital de Clinicas’taki morga götürüldü. 
Ölümünün üzerinden sadece 1 saat geçtikten sonra genç kadının acılı eşi hastaneye gittiğinde şoka uğradı. Doktorların yönlendirmesiyle morga giden ve eşine veda etmek isteyen adam, kapıyı açınca korkunç bir görüntüyle karşılaştı. İçeri girdiğinde morgda görevli
Grover Macuchapi isimli adamı eşinin cesedine cinsel istismarda bulunurken yakaladı. Acılı adam, morg görevlisine saldırdı. 
GÖREVLİ GÖZALTINA ALINDI 
Yaşananların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ve doktorlar, duruma müdahale etti. Yaşananların ardından 27 yaşındaki erkek hemşire gözaltına alındı. Grover Macuchapi isimli hemşire, hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney AmerikaBolivyaTecavüz
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