ŞOK! En çok orada seks yapılıyor!

İNSANLARIN farklı heyecanlar yaşamak için uyguladığı yöntemler şaşırtıyor. Halka açık yerlerde seks yapan çiftlerin sayısı azımsanamayacak boyutta, bu alanların başını ise parklar çekiyor. Havaalanlarında seks yapanların sayısı da göz çarpan diğer bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

EN ÇOK SEKS YAPILAN HALKA AÇIK MEKANLAR



Park: %16.8

Plaj: %13

Umumi tuvaletler: %9.4

Otopark: %9.1

İşyeri: %7

Giyinme kabini: %5.4

Havuz: %5.1

Yürüyüş yolu: %4.9

Sinema: %4.8

Sokak arası: %3.1

Jakuzi: %3.1

Bar: %3

Sauna: %2.9

Boş sınıf: %2.4

Asansör: %2.3



Anket sonuçları ülkelere göre ayrıldığında ABD, Britanya, Hollanda, Almanya, Avusturya Fransa ve Romanya’da ilk sıra değişmiyor. Portekiz, İtalya ve İspanya’da sevişmek için en çok tercih edilen halka açık yerlerde ilk sırada plaj geliyor

HAVAALANLARINDA 10 YOLCUDAN BİRİ…

The Washington Post'ta yer alan habere göre uçuş yapan yolcular arasında yapılan anket çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Yapılan ankete katılanların yüzde 10'u hava alanındayken ya da uçuş sırasında seks yapmış.



SEKS SIRASINDA YAKALANMIŞLAR



Hava alanında bir çeşit cinsel ilişki yaşayanların yüzde 42'si tuvalette, yüzde 28'i malzeme dolaplarında ve yüzde 14'ü bir ceketin altında (!) seks yapmış. Ankete katılanların yüzde 12'si ise VIP odalarında ilişki yaşamış. Katılımcıların yüzde 17'si ise havaalanı personeline yakalanmış. Ankete katılanların %87'si yola beraber çıktığı insanlarla seks yaparken, kalanı ise tanımadıklarıyla ilişkiye girmiş.