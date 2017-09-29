Şok eden iddia: ABD orada askeri üs kurdu

EMİNKİ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice operasyonuna katılan güçlere destek için Kayyara Askeri Üssü'ndeki askeri malzemelerin çoğunu Mahmur'daki üsse taşıdı." dedi.
ABD'nin yeni üssü DEAŞ'a karşı mücadele eden Irak ordusu ve Peşmerge güçlerine destek vermek için oluşturduğunu dile getiren Eminki, "Peşmerge'nin kontrolündeki Mahmur'un doğusunda kurulan üste çok sayıda ağır silah, top ve insansız hava araçları bulunuyor." diye konuştu.
Mahmur ilçesi Erbil kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alıyor.
ABD, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Irak ordusuna destek vermek için Mart 2016'da Kayyara Askeri Üssü'nü kurmuştu.
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