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Şok eden iddia: ABD orada askeri üs kurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, ABD'nin Erbil'in Mahmur ilçesinde askeri üs kurduğunu belirtti

Şok eden iddia: ABD orada askeri üs kurdu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, ABD'nin Erbil'in Mahmur ilçesinde askeri üs kurduğunu belirtti

29 Eylül 2017 Cuma 21:19
Şok eden iddia: ABD orada askeri üs kurdu
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EMİNKİ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice operasyonuna katılan güçlere destek için Kayyara Askeri Üssü'ndeki askeri malzemelerin çoğunu Mahmur'daki üsse taşıdı." dedi. 

ABD'nin yeni üssü DEAŞ'a karşı mücadele eden Irak ordusu ve Peşmerge güçlerine destek vermek için oluşturduğunu dile getiren Eminki, "Peşmerge'nin kontrolündeki Mahmur'un doğusunda kurulan üste çok sayıda ağır silah, top ve insansız hava araçları bulunuyor." diye konuştu. 

Mahmur ilçesi Erbil kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alıyor. 

ABD, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Irak ordusuna destek vermek için Mart 2016'da Kayyara Askeri Üssü'nü kurmuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiBaşkanı Cemal EminkiABD
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