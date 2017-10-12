ŞOK! Çıplak camdan sarktı, birden...

FECİ olay Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Rus turist Moskovalı 35 yaşındaki Natalia Borisovna Borodina, arkadaşı arabayı sürerken bir anda bikini üstünü çıkartıp arabanın camından sarkmaya başlıyor.Şok edici videonun bir çocuk annesi kadının arkadaşı 32 yaşındaki Ivanna Boirachuk tarafından çekildiği öğrenildi. Video, üstü çıplak olarak eğlendiği görülen kadın kameraya gülerken saniyeler içinde bir çarpışma gerçekleşiyor.Rus medyasında Borisovna Borodina'nın acile kaldırıldığı ve 'ciddi yaralanmalar' alması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kazanın, yoldan geçen bir araçla mı yoksa bir elektrik direğine çarpma sonucu mu gerçekleştiği netlik kazanmadı.
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