ŞOK! Çayı çok içince...

ABD‘nin Michigan Eyaleti’nde Linda W. adlı bir kadının dişlerinin dökülmesinin sebebi olarak çok çay içmesi gösterildi. Alman Focus dergisinin haberine göre, özellikle siyah çayın en fazla florür içerdiğine dikkati çekildi. Doktorlar, günde 20 miligramdan fazla fluorür alınırsa, dişleri ve kemiği koruma faktörünün tersine etkisinden olumsuz etkilendinilğine dikkati çekti. 47 yaşındaki Linda W.’nin yıllardır süren diş dökülme sorunun altında çok çay içmesi olduğunu kanıtlayan doktorlar, kadının tüm kırık dişlerini söküp, kendisi için takma diş hazırladı.

GÜNDE 100 POŞET ÇAY DEMLİYOR