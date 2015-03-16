ŞOK! Çayı çok içince...

16 Mart 2015 Pazartesi 12:22
ABD‘nin Michigan Eyaleti’nde Linda W. adlı bir kadının dişlerinin dökülmesinin sebebi olarak çok çay içmesi gösterildi. Alman Focus dergisinin haberine göre, özellikle siyah çayın en fazla florür içerdiğine dikkati çekildi. Doktorlar, günde 20 miligramdan fazla fluorür alınırsa, dişleri ve kemiği koruma faktörünün tersine etkisinden olumsuz etkilendinilğine dikkati çekti. 47 yaşındaki Linda W.’nin yıllardır süren diş dökülme sorunun altında çok çay içmesi olduğunu kanıtlayan doktorlar, kadının tüm kırık dişlerini söküp, kendisi için takma diş hazırladı.
GÜNDE 100 POŞET ÇAY DEMLİYOR
Bel ve kalça ağrılarına neden Detroit kentindeki Henry Ford Kliniği doktorları, kadının son beş yılda sürekli bel ve kalça ağrılarından şikayet etmesinin altında da siyah çayın yattığı belirtildi. Siyah çayı yaşam iksiri olarak gördüğünü söyleyen kadın "Alkol kullanmıyorum, sadece siyah çay içiyorum" dedi. Çay içmeden kendini oldukça zayıf hissettiğini söyleyen kadının, bazı zamanlarda günde 100 çay poşetine kadar demlediği ortaya çıktı.
Kaynak: Ahmet İNCEL/DHA
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:25