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ŞOK! Arkadaşının bebeğine bakıcılık yaparken tecavüz etti!

Hindistan'da bir adam arkadaşının 18 aylık bebeğine bakıcılık yaptığı sırada tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Polis, şüphelinin tutuklanmadan önce halk tarafından dövüldüğünü bildirdi

ŞOK! Arkadaşının bebeğine bakıcılık yaparken tecavüz etti!

Hindistan'da bir adam arkadaşının 18 aylık bebeğine bakıcılık yaptığı sırada tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Polis, şüphelinin tutuklanmadan önce halk tarafından dövüldüğünü bildirdi

16 Kasım 2017 Perşembe 11:12
ŞOK! Arkadaşının bebeğine bakıcılık yaparken tecavüz etti!
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HİNDİSTAN'DA bir aile, 18 aylık bebeğini 21 yaşındaki şüpheliye bırakıp işe gitti. Bebeğin annesi işten eve döndüğünde kızını kanlar içinde ve ağlarken buldu. Derhal hastaneye götürülen bebeğin cinsel saldırıya uğradığı teyit edildi. 
Şüphelinin, bebeğin babasının özel güvenlik şirketinden çalışma arkadaşı olduğu ve şüpheliyle evde beraber yaşadıkları öğrenildi. 
 
Ailenin polise haber vermesinin ardından zanlı paylaştıkları evde yakalandı. 
 
Gazetevatan'ın haberine göre, bölge emniyet müdürü Chinmoy Biswal, 21 yaşındaki zanlının polis olay yerinden uzaklaştırmadan önce yerel halk tarafından dövüldüğünü bildirdi. 
 
Biswal, "Şüpheli, hatasından pişman olup suçtan sonra kaçmadığını söyledi. Gerçeği söyleyip söylemediğini bilmiyoruz "diye ekledi.
 
Gazetecilere konuşan bebeğin babası, zanlıya bir kahveci dükkanınca güvenlik olarak bir iş bulmasına yardım ettiğini söyledi.
 
Olay yaşandığı sırada çiftin diğer iki çocuğunun ise okulda olduğu öğrenildi.
 
Bebek şu an hastanede gözlem altında tutuluyor. Doktorlar bebeğin "kesik ve yaralar"a maruz kaldığını, ameliyat gerektirecek herhangi bir yaralanmanın ise olmadığını söyledi.
 
Çocuğun annesi cinsel saldırıya bir başka adamın da dahil olduğunu iddia etti, ancak polis başka tutuklama yapmadı.
 
Delhi Polis sözcüsü, "Ailenin iddialarını ciddiyetle soruşturmaya devam ediyoruz ve bir başkası da dahilse harekete geçeceğiz "diye belirtti 

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Anahtar Kelimeler:
HindistanBakıcılıkTecavüz
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