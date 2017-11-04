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ŞOK! 14 yaşındaki kızı köyde çırılçıplak dolaştırdılar!

Pakistan'da polis, aile onuruna zarar veren abisinin intikamı için 14 yaşındaki bir genç kızı çıplak olarak sokakta yürüten sekiz kişiyi tutukladı

ŞOK! 14 yaşındaki kızı köyde çırılçıplak dolaştırdılar!

Pakistan'da polis, aile onuruna zarar veren abisinin intikamı için 14 yaşındaki bir genç kızı çıplak olarak sokakta yürüten sekiz kişiyi tutukladı

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:24
ŞOK! 14 yaşındaki kızı köyde çırılçıplak dolaştırdılar!
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KHYBER Pakhtunkhwa ilindeki Dera Islami Khan polisi yaptığı açıklamada, genç kızın abisinin bir kadınla evlilik dışı bir ilişki yaşadığını ve köy divanının verdiği karara göre erkek çocuğun yarattığı utancı, kız çocuk toplum içinde küçük düşürülürse kapatabileceğini söyledi.  
Polis raporuna göre sekiz kişi, evine su götürmek isteyen genç kıza saldırıp, kıyafetlerini çıkardı ve zorla köy etrafında bir saat çıplak olarak dolaştırdı.
 
İnsan hakları aktivisti Samar Minullah konuyla ilgili, "Kadınları koruyan yasal düzenlemelere rağmen, köylerde kadınlar hala çeşitli amaçlar için cansız objeler gibi takas ediliyor. Kız çocuklarını ve kadınları bir evin ve toplumun gururu olarak sunuyoruz fakat neden hala onları takas edip, gururlarını zedeleyip, tartışmaları çözmek için tazminat olarak kullanıyoruz? Polis söz konusu olayla ilgili harekete geçtiği için mutluyum fakat o genç kıza ne olacak? Bundan sonra bu izi taşıyacağı bir hayat sürecek" dedi.
 
Pakistan'daki çoğu köyde adli sistem göz ardı edilerek binlerce kadın, anlaşmazlıkları çözmek için "gurur" ölümleri adı verilen bir sistemle kullanılıyor. Panchayat veya Jjirga adı verilen köy divanları yasak olsa da, adli sistemin uzak olduğu dış bölgelerde yaygın olarak bulunuyor.

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