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Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan dikkat çeken Türkiye paylaşımı

ABD Başkanı Trump,Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Mutabakatı sonrası yeni bir paylaşımda bulundu. Trump, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli Bölge oluşturuldu" dedi.

DÜNYA 23.10.2019, 16:32
Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan dikkat çeken Türkiye paylaşımı
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TÜRKİYE'NİN Rusya ile imzaladığı Soçi mutabakatının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir Türkiye tweeti geldi. Trump, Türkiye- Suriye sınırında yaşananları 'başarı' olarak tanımlarken Güvenli Bölge'nin oluşturulduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye sınırında büyük başarı kaydedildiğini ve güvenli bölgenin oluşturulduğunu bildirdi.Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge yaratıldı. Ateşkes sürdü ve muharebe görevleri sona erdi." ifadesini kullandı. Donald Trump, paylaşımında "Kürtlerin ABD'lilerle çok iyi çalıştığını ve güvende olduklarını, DEAŞ mahkumlarının da emniyete alındığını" belirterek, konuyla ilgili yerel saatle 11.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek maksadıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmış, harekatın 9'uncu ABD heyetiyle yapılan görüşme sonucu harekata 120 saatlik ara verilmişti. 120 saatlik ara esnasında terör örgütü PKK/ YPG, ABD'nin taahhüt ettiği Güvenli Bölge'den çekilmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret ederek Soçi mutabakatını imzalamıştı. Mutabakatta Rus ordusunun Güvenli Bölge'de aktif rol alması kararlaştırılmıştı.

#Soçi mutabakatı #trump #Türkiye paylaşımı
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