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Soçi Muhtırası sonrası ABD'den kritik hamle! Üçlü zirve yaptılar

Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, " Orta Doğu görüşüldü." dedi.

DÜNYA 23.10.2019, 07:32
Soçi Muhtırası sonrası ABD'den kritik hamle! Üçlü zirve yaptılar
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Orta Doğu'yu görüştüğü belirtildi. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, Orgeneral Milley, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral François Lecointre ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Carter ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Albay Halfhill iki görüşmeye ilişkin de "Komutanlar, Orta Doğu'daki mevcut güvenlik atmosferini görüştüler." açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-RUSYA GÖRÜŞMESİ SONRASI YAPILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Muhtırası'nın açıklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Soçi Muhtırası gereğince ABD'nin desteklediği YPG/ PKK terör örgütü Türkiye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğe çekilecek. ABD'nin aynı zamanda bölgedeki askerlerini çekerken Deyrizor'daki petrol kuyularının bulunduğu bölgede 200 civarında asker bırakması konuşuluyor.

#Soçi Muhtırası #ABD #Rusya #türkiye
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