Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103126
ALTIN
147.069
DOLAR
3.5560
STERLİN
4.7607
EURO
4.1989
30 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
30 Eylül 2017 Alanya -...
Kalp hastalarına seks uyarısı
Kalp hastalarına seks uyarısı
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
Uçan balonlarda ölümcül tehlike...
banner468

Skandalla gündem olan lüks otomotiv devinin eski yöneticisi tutuklandı

Almanya'da 2015 yılında patlak veren dizel skandalına adı karışan Porsche'nin eski yönetim kurulu üyesi Wolfgang Hatz tutuklandı

Skandalla gündem olan lüks otomotiv devinin eski yöneticisi tutuklandı

Almanya'da 2015 yılında patlak veren dizel skandalına adı karışan Porsche'nin eski yönetim kurulu üyesi Wolfgang Hatz tutuklandı

29 Eylül 2017 Cuma 17:40
Skandalla gündem olan lüks otomotiv devinin eski yöneticisi tutuklandı
banner404

MÜNİH Savcılığı  Almanya'da 2015 yılında patlak veren dizel skandalına adı karışan  Porsche'nin eski yönetim kurulu üyesi Wolfgang Hatz'ı tutuklama kararı çıkarmak için hakime başvurdu. Hakim de Hatz hakkında tutuklama kararı verdi ve  Porsche'nin eski yönetici tutuklanıp cezaevine konuldu.

13 MİLYON EURO TAZMİNAT ALMIŞTI

Hatz, 2015 yılına kadar  Porsche yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı. 2015 yılında  Volkswagen'ın (VW) dizel araçlarında emisyon ölçüm programlarında manipülasyon yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatz VW'nin eski şefi Martin Winterkorn'un en güvendiği isimlerden biriydi. Hatz skandalın patlak vermesinin ardından  Porsche yönetim kurulu üyeliğinden anlaşarak ayrıldı. Anlaşma çerçevesinde Hatz 13 milyon euro tazminat almıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
VolkswagenAlmanyaPorschePORSHEMünich
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran nükleer anlaşmadan çekilebilir
İran nükleer anlaşmadan çekilebilir
Son Dakika! Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü: 2 yaralı
Son Dakika! Suriye'de ABD'ye ait savaş uçağı düştü: 2 yaralı
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü
Somali’de askeri üsse bombalı saldırı: 17 ölü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim