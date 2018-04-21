Skandal! Tüm kadınlar kırbaçlanan kadını çekmek için yarıştı

ENDONEZYA'NIN şeriatla yönetilen Açe eyaletinde evlilik dışı ilişki ve fuhuş suçlamasıyla 5’i kadın 8 kişiye kırbaç cezası verildi. Cezalar dün şehir meydanında infaz edilirken izlemek isteyenler izdiham yaratınca güvenliği sağlamak için askerler çağrıldı.

11 kırbaç cezası alan kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra fenalık geçirdi.

Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra kırbaçlamaya devam edildi. İşkenceyi izlemek için en ön sırada yer tutan kadınlar ise büyük bir heves ve heyecanla fotoğraf çekme yarışına girdi.