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Skandal sözler: Baba zina sonucu doğan kızıyla evlenebilir!

El Ezher Üniversitesi’nden Mısırlı din adamı Mazen el-Sersawi, bir erkeğin evlilik dışı doğan çocuğuyla evlenebileceğini ve babanın bu şekilde doğmuş kızıyla birlikte olabileceğini söyledi

Skandal sözler: Baba zina sonucu doğan kızıyla evlenebilir!

El Ezher Üniversitesi’nden Mısırlı din adamı Mazen el-Sersawi, bir erkeğin evlilik dışı doğan çocuğuyla evlenebileceğini ve babanın bu şekilde doğmuş kızıyla birlikte olabileceğini söyledi

04 Kasım 2017 Cumartesi 17:31
Skandal sözler: Baba zina sonucu doğan kızıyla evlenebilir!
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İNGİLİZ Daily Mail ve Al Araby'nin haberine göre Mazen el-Sersawi, görüşünü İmam Şafi'ye dayandırdı. Şafi'ye göre evlilik dışı (zina) doğan çocuğun atasının belirsiz olduğunu iddia eden Sersawi, bu durumda babanın evlilik dışı doğan kızının resmen kızı sayılamayacağını söyledi. Bu durumun sonucu olarak da babanın evlilik dışı kızıyla evlenmesinin helal olduğunu savundu.

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