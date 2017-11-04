Skandal sözler: Baba zina sonucu doğan kızıyla evlenebilir!

İNGİLİZ Daily Mail ve Al Araby'nin haberine göre Mazen el-Sersawi, görüşünü İmam Şafi'ye dayandırdı. Şafi'ye göre evlilik dışı (zina) doğan çocuğun atasının belirsiz olduğunu iddia eden Sersawi, bu durumda babanın evlilik dışı doğan kızının resmen kızı sayılamayacağını söyledi. Bu durumun sonucu olarak da babanın evlilik dışı kızıyla evlenmesinin helal olduğunu savundu.
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