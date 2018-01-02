Skandal! İsrail ünlü şarkıcı için tam sayfa ilan verdi

YENİ Zelandalı şarkıcı Lorde'un İsrail'de vereceği konseri Filistin yanlısı aktivistlerin çağrıları sonrası iptal etmesine tepkiler sürüyor.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta şarkıcıyı hedef alan tam sayfa bir ilan yayınlandı.
Washington Post'taki ilanı ABD'nin en ünlü Hahamlarından Shmuley Boteach verdi.
Gazetedeki ilanda "Lorde ve Yeni zelanda, İsrail'e saldırmak için Suriye'yi görmezden geliyor" denildi. Yazıda ayrıca Lorde'un yaşına vurgu yapılarak "21, yobazlık için çok erken bir yaş" ifadesi kullanıldı.
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