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Skandal iddia! DEAŞ'ı koruyorlar

Rusya Savunma Bakanlığınca, ABD öncülüğündeki koalisyonun terör örgütü DEAŞ’ı koruduğuna dair kanıtlara ulaşıldığı iddia edilerek, "ABD, tüm uyarılarımıza rağmen Suriye’de Ebu Kemal çevresinden geri çekilen DEAŞ militanlarına hava saldırısı gerçekleştirmeyi reddetti." ifadeleri kullanıldı

Skandal iddia! DEAŞ'ı koruyorlar

Rusya Savunma Bakanlığınca, ABD öncülüğündeki koalisyonun terör örgütü DEAŞ’ı koruduğuna dair kanıtlara ulaşıldığı iddia edilerek, "ABD, tüm uyarılarımıza rağmen Suriye’de Ebu Kemal çevresinden geri çekilen DEAŞ militanlarına hava saldırısı gerçekleştirmeyi reddetti." ifadeleri kullanıldı

14 Kasım 2017 Salı 20:31
Skandal iddia! DEAŞ'ı koruyorlar
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BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, kilometrelerce uzunluktaki DEAŞ  konvoyunun 9 Kasım’da Suriye’nin Deyrizor kentine bağlı Ebu Kemal'den, Suriye'nin  Irak sınırındaki Sabha Vadisi'ne doğru ilerlediğinin tespit edildiği ileri  sürüldü.
Rusya’nın, konvoya yönelik ortak askeri operasyon yapılması için iki  kez ABD öncülüğündeki koalisyona başvuru yaptığı belirtilen açıklamada,  "ABD'liler, DEAŞ’lıların gönüllü olarak teslim oldukları gerekçesiyle herhangi  bir askeri operasyon yapılmasını mutlak suretle reddetti." ifadesi yer aldı.
 
Öte yandan Bakanlığın açıklamasında, DEAŞ konvoyunun yer aldığı öne  sürülen uydu görüntüleri de kullanıldı ancak sonra bu görüntüler silindi.  Bakanlık daha sonra önceki görüntülerinin "hatalı" olduğunu belirterek, DEAŞ  konvoyuna ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler ekledi.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, ABD’nin Ebu Kemal’den kaçan DEAŞ’lı teröristleri ilk kez  korumadığını savunarak, "Daha önce de Irak’ta Rakka ve Musul’un ele  geçirilmesinin, DEAŞ’lıların kaçması için nasıl yeni kapılar açtığını görmüştük.  ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, DEAŞ’ın Suriye’de yok edilmesinin ana hedef  olduğunu şahsıma da defalarca söylemişti. Ancak ABD’nin Suriye’deki amaçları  hakkında birçok soru işareti bulunuyor.” diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
SkandalDEAŞ
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