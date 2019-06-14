Skandal! Güney Kıbrıs resmen doğruladı

GÜNEY Kıbrıs Dışişleri’nden bir yetkili, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Tutuklama kararlarının çıkarıldığını onaylayabiliriz” diyerek, hakkında yakalama emri olanların sayısının 10’dan fazla olduğunu belirtti. Yetkili konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını yürüten geminin mürettebatı için tutuklama kararı çıkarıldığı bilgisi geçen günlerde basında yer almış, Ankara bilginin doğru olması durumunda “gerekli cevabın verileceği” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Güney Kıbrıs tarafı söz konusu haberleri hemen doğrulamamıştı.

TÜRKİYE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türk Dışişleri Bakanlığı, Rum kesiminin Fatih sondaj gemisi çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yönündeki haberler üzerine 10 Haziran’da şu açıklamayı yapmıştı:

“Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan kararı şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır.”

Bakanlık sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, “Bu cürette bulunduğu takdirde, gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır” denilmişti.

Aksoy, Rum kesiminin, “uluslararası hukuka uygun olarak sınırlandırılmamış bir deniz alanı için, sözde ulusal bir tasarrufla, bu şekilde bir karar almasının” uluslararası hukukla da bağdaşmadığını belirtmişti.