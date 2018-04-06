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Skandal görüntü ortaya çıktı! ABD'li askerler yarı çıplak...

ABD'nin Münbiç kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor

Skandal görüntü ortaya çıktı! ABD'li askerler yarı çıplak...

ABD'nin Münbiç kırsalında yeni kurduğu askeri üslerdeki hareketlilik devam ediyor

06 Nisan 2018 Cuma 08:38
Skandal görüntü ortaya çıktı! ABD'li askerler yarı çıplak...
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ÜSSE konuşlanan birlikteki ABD'li askerler PKK/YPG'li teröristlere yeni silahlar hakkında eğitim veriyor. Son olarak üsse üzerinde sadece şortla yarı çıplak bir halde görüntülenen Amerikalı asker, PKK/YPG'li teröristlere İsrail ve ABD firmalarının ortaklaşa ürettiği 'geliştirilmiş havan hedefleme' sistemi hakkında eğitim verdi.

CONİLER MEVZİ KAZIYOR 

ABD'nin Münbiç'te 2 yeni üs kurduğu iddia edilmişti. Münbiç'teki Amerikan askerleri mevzi kazıp siper hazırlarken görüntülendi

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Anahtar Kelimeler:
ABDABDli AskerlerMünbiç Kırsalı
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