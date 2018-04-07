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Skandal! Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki adam, 23 yıllık eşini kaybettiğini ve acısını dindirmek için köpekle ilişkiye girdiğini itiraf etti. İngiliz adam, çıkarıldığı mahkemece 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Skandal! Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti

İngiltere'de yaşayan 51 yaşındaki adam, 23 yıllık eşini kaybettiğini ve acısını dindirmek için köpekle ilişkiye girdiğini itiraf etti. İngiliz adam, çıkarıldığı mahkemece 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 23:18
Skandal! Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
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İNGİLTERE'de yaşayan 51 yaşındaki Nick Tyson, köpek ile ilişkiye girip o anları videoya kaydettiği gerekçesi ile 21 ay hapis cezası aldı.

KÖPEK İLE İLİŞKİYE GİRDİĞİ VİDEO BULUNDU

 Polis, başka bir olaydan dolayı adamın evinde arama yaparken cep telefonunu ve bilgisayarını incelediğinde köpek ile ilişkiye girdiği videolara denk gelip soruşturma açtı.

VEFAT EDEN EŞİNİN ACISINI DİNDİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tyson'ın bilgisayarında ayrıca çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film görüntülerine rastlandı. Tyson, mahkemede kısa bir süre önce 23 yıllık eşini kaybettiğin ve acısını dindirmek için köpek ile ilişkiye girip çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film izleyerek acısını dindirmeye çalıştığını söyledi.

21 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Tyson'a köpek ile ilişkiye girme ve çocukların yasa dışı olarak oynatıldığı cinsel içerikli film bulundurma suçlarında 21 ay hapis cezası verdi.

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İngiltereKöpeğe Tecavüz
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