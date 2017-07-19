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Sivil itaatsizlik için hint keneviri için

İngiltere’de ana muhalefet İşçi Partili milletvekili Paul Flynn, mecliste uyuşturucu yasalarını değiştirmeye dönük baskı oluşturmak için halka, meclis yerleşkesinde hint keneviri içme çağrısı yaptı

Sivil itaatsizlik için hint keneviri için

İngiltere’de ana muhalefet İşçi Partili milletvekili Paul Flynn, mecliste uyuşturucu yasalarını değiştirmeye dönük baskı oluşturmak için halka, meclis yerleşkesinde hint keneviri içme çağrısı yaptı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:16
Sivil itaatsizlik için hint keneviri için
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İNGİLİZ meclisindeki ‘uyuşturucu’ konulu oturumda konuşan Paul Flynn, şöyle dedi: “Milletvekili olarak yapmamam gereken bir şey, biliyorum ama halkı yasaları çiğnemeye çağırıyorum. Buraya gelsinler, hint keneviri içsinler, hükümete meydan okusunlar, yetkililer de onları tutuklasın. Hükümetin betonlaşmış zihniyetini değiştirmenin tek yolu bu. Yasalar da kanıta dayanmıyor ve ön yargıyla dolu.”Flynn, kendisini ziyarete gelen damar sertliği hastası bir aktivistin hint keneviri çayı içmesine yardım ettiğini de anlattı.

‘7 YIL HAPİS YATMAM GEREKİYOR'

Aktivist Elizabeth Brice’ı meclisin terasında ağırladığını ve hint keneviri çayı yapması için sıcak su sağladığını dile getiren Flynn, Brice’ın mevcut yasalara göre bu nedenle yedi yıl hapis yatabileceğini, kendisinin de iş birliği nedeniyle onunla aynı kaderi paylaşabileceğini ifade etti. Hükümet politikasına sert eleştirilerde bulunan Flynn, mevcut politikanın kronik ağrılarla yaşayan hastalara kendi ilaçlarını seçme hakkı vermediğini savundu. Flynn, bu durumdaki insanlara ‘sivil itaatsizlik’ eylemi çağrısında bulundu. Hint kenevirinin tıbbi kullanımının serbest bırakılması için kampanya yürüten Brice, 2011’de hayatını kaybetmişti. 
Tedavi fonksiyonu olmadığı için hint keneviri bulundurmak ya da temin etmek İngiliz yasalarına göre suç teşkil ediyor. 
Hint kenevirinin tıbbi amaçlarla kullanımının serbest olduğu AB ülkelerinin vatandaşları, reçeteleriyle ülkeye 30 gün için hint keneviri temelli ilaçlar sokabiliyor ancak bu başka ülkelerden reçeteleri olsa bile İngiliz vatandaşları için suç niteliğini koruyor.

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