Sırtlan paniği! Vahşi hayvan hastaneye girdi, ortalığı birbirine kattı

IRAK'IN Divaniye şehrinde bir çöl sırtlanı hastaneye girdi, ortalık bir anda karıştı.

ÖNCE KOVALADI SONRA KOVALANDI

Önce insanları kovalayan sırtlan, bir süre sonra kovalanan oldu. Neyse ki bu kovalamaca herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadan sona erdi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl sırtlanı hastaneden kaçıp gitti. Geriye ise oldukça ilginç görüntüler kaldı.