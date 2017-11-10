Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
159.990
DOLAR
3.8646
STERLİN
5.0868
EURO
4.5015
Motor ustasından çarpıcı buluş
Motor ustasından çarpıcı buluş
Cilt kanserini teşhis eden ucuz cihaza ödül
Cilt kanserini teşhis eden ucuz...
10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
banner468

Sınırlar 4 yıl önce çizilmiş

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın 4 yıl önce yayımladığı haberde Ortadoğu’nun alacağı şekil gösteriliyor

Sınırlar 4 yıl önce çizilmiş

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın 4 yıl önce yayımladığı haberde Ortadoğu’nun alacağı şekil gösteriliyor

10 Kasım 2017 Cuma 09:17
Sınırlar 4 yıl önce çizilmiş
banner404

28 Eylül 2013 tarihli Robin Wright imzalı analizde Ortadoğu’da 5 devletin nasıl 14 çıkacağı anlatılıyor. “Yavaş yavaş Ortadoğu'nun haritası yeniden çizilebilir” denilen analizde Suudi Arabistan, Yemen, Suriye, Irak, Libya gibi ülkelerin bir kaç parçaya ayrıldığı görülüyor.
New York Times'ın yeni Ortadoğu öngörüsüne göre, 5 ülkeden 14 ülke çıkacak. Irak'ın doğusunda bir Kürt bölgesi, ortasında bir Sünni devleti, başkent Bağdat'ın güneyinde de bir Şii devleti kurulacak
 
DAEŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'deki stratejik öneme sahip bölgeleri ele geçirmesi, New York Times gazetesinin yayımladığı ve olası Ortadoğu senaryolarını içeren haritayı da gündeme getirdi. "5 ülkeden 14 ülke çıkabilir" başlığıyla yayımlanan harita ve Robin Wright imzalı Ortadoğu analizi, Libya, Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Yemen'deki etnik ve mezhepsel gerginlikleri ele alıp, bölgeyi bekleyen ekonomik ve siyasi krizlerin üzerine eğiliyor. 
ÇÖZÜLMENİN BAŞLANGICI SURİYE
 
Wright'ın makalesine göre Suriye içsavaşı Ortadoğu'nun kaderini değiştirecek çözülmenin başlangıç noktası olacak. Kopuşların ve yeni oluşumların temelinde ise mezhep çatışmaları, aşiret ve kabileler arasındaki uyuşmazlıklar ve etnik farklılıkların yanı sıra Arap Baharı'nın öngörülemeyen sonuçları bulunuyor. Geçtiğimiz yüzyılın başında Avrupalı devletler tarafından çizilen haritanın önümüzdeki dönemde ciddi değişikliklere sahne olabileceği söyleniyor. Yeni harita sadece Ortadoğu'yu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda uluslararası arenadaki ekonomik işbirliklerini, enerji yollarını, güvenlik anlaşmalarını ve siyasi dengeleri de değiştrecek.
 
Suriye'deki etnik ve dini farklılıklar aynı zamanda bu ülkenin yumuşak karnı olarak gösteriliyor. Mart ayında 4'üncü yılına giren ve en az 160 bin kişinin ölümüne, 9 milyon kişinin de evlerini terk etmesine neden olan iç savaşın yarattığı durum Wright'ın analizini destekler nitelikte. Suriye'yi 1971'den beri yöneten Esad ailesinin de bir parçası olduğu Nusayri azınlığın dar bir kıyı şeridinde bağımsız devlet kurması, kuzeyde Kürtlerin yaşadığı otonom bir bölgenin ortaya çıkması ve orta bölümleri de içine alan geniş bir Sünni devletin yer alması ön görülüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDNew York TimesOrtadoğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rahibeye tecavüze ömür boyu hapis
Rahibeye tecavüze ömür boyu hapis
İki kız öğrenci, bekaretlerini satışa çıkardı
İki kız öğrenci, bekaretlerini satışa çıkardı
Damat düğününde testislerinden yaralandı
Damat düğününde testislerinden yaralandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim