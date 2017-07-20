Sınırda tehlikeli gelişme

Rejim karşıtı Ahraru'ş Şam ile Heyet Tahrir Şam (Şam Kurtuluş Kurulu) arasında önceki gün çıkan çatışmalar, İdlib ilindeki Serakib, Sarmada, Dana ilçeleri ile Salkin beldesi ve Babül Hava sınır kapısı etrafında devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, binlerce sivilin barındığı Asi çadır kentine düşen havan mermisi, ikisi ağır, dört sivili yaraladı. Yaralılar bölgedeki hastanelerine kaldırıldı.

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