Sınır komşumuzda sosyal medyaya erişim durdu!

IRAK'TA yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu gibi sorunlara çözüm getirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler ikinci gününde devam ederken sosyal medyaya ve internete erişim engeli geldi. Ülkedeki protestolarda toplamda 1'i polis 7 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi engelledi. Bağdat'ta güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent ve bazı vilayetlerde ise internet erişimi de kesildi.

PROTESTO GÖSTERİLERİ BİR ÇOK KENTE SIÇRADI

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Irak devam eden hükümet karşıtı protestolar kapsamında 2 kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi.Hükümetin kamu hizmeti konusundaki yetersizliğini ve işsizliği protesto etmek amacı ile başkent Bağdat'ta başlayan gösteriler ülkenin güneyindeki Zikar, Babil, Divaniye ve Basra kentlerine sıçradı. Zikar kentinde protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle 2 gösterici hayatını kaybederken 11'i güvenlik görevlisi olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Protestocuların valilik binasını ateşe verdiği belirtilirken güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için gerçek mermi ve biber gazı kullandığı bildirildi.Babil kentinde de vatandaşlar valilik binası önünde toplandı. Polisin protestocuların attığı taşlara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmesi sonrası protestocular dağıldı. Divaniye kentinde ise protestocular valilik binasını basmaya çalışması sonucu iki taraf arasında çatıma çıktı.Geçen yıl en şiddetli protesto gösterilerinin sahne olduğu Basra'da yüzlerce kişi hükümet aleyhine sloganlar attı. Gösterilerin patlak verdiği başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce protestocu da güvenlik güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Protestocular bunun üzerine Hellani Meydanı'nda yöneldi. Başkentin güneyinde yer alan Matar Caddesi'nde de bir araya gelen yüzlerce protestocu lastik yakarak yolları kapattı.