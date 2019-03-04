Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

ABD'nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu'nda 2018 yılı Mart ayında, 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Brittany Zamora'nın 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

BAŞKA ÖĞRENCİ ONLARI İZLEDİ



Skandal olayla ilgili olarak yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD yerel basınında yer alan bilgiye göre, Zamora, öğrencisi ile ilişkiye girerken o anları bir başka öğrenci de izledi.

"AŞK NOTLARI"



Ayrıca, istismara uğrayan 13 yaşındaki öğrenci, öğretmeni ile birbirlerine 'aşk notları' yazdıklarını ifade etti. Öğretmen ile istismar edilen öğrencinin birbirlerine telefonla yolladıkları çıplak fotoğrafları ve mesajları da ABD basınında geniş yer buldu. Hakkındaki dava devam eden öğretmen, suçlamaları henüz kabul etmedi.