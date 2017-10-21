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Sınıf arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 öğrenci öldü, 4'ü yaralandı

Brezilya'daki bir okulda, bir öğrencinin çantasında getirdiği silahla sınıf arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci de yaralandı

Sınıf arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 öğrenci öldü, 4'ü yaralandı

Brezilya'daki bir okulda, bir öğrencinin çantasında getirdiği silahla sınıf arkadaşlarına ateş açması sonucu 2 öğrenci hayatını kaybetti, 4 öğrenci de yaralandı

21 Ekim 2017 Cumartesi 07:55
Sınıf arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 öğrenci öldü, 4'ü yaralandı
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BREZİLYA'NIN Goiania kentindeki bir okula silahla giden öğrenci, sınıfta dehşet saçtı.

2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Goiania  Polis Teşkilatından Yarbay Marcelo Granja yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşlarına elindeki silahla ateş açtığını belirterek, saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.

SİLAHI, POLİS OLAN BABASINDAN ALMIŞ

Saldırganın babasının polis olduğunu dile getiren Granja, öğrencinin saldırıda babasının silahını kullandığını kaydetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 07:57
Anahtar Kelimeler:
PolisBrezilya
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