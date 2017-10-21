Sınıf arkadaşlarına kurşun yağdırdı: 2 öğrenci öldü, 4'ü yaralandı

BREZİLYA'NIN Goiania kentindeki bir okula silahla giden öğrenci, sınıfta dehşet saçtı.
2 ÖĞRENCİ ÖLDÜ
Goiania Polis Teşkilatından Yarbay Marcelo Granja yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki öğrencinin, sınıf arkadaşlarına elindeki silahla ateş açtığını belirterek, saldırıda 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün de yaralandığını söyledi.
SİLAHI, POLİS OLAN BABASINDAN ALMIŞ
Saldırganın babasının polis olduğunu dile getiren Granja, öğrencinin saldırıda babasının silahını kullandığını kaydetti. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.
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