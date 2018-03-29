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Silahla sahaya giren başkana ağır fatura çıktı

Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK - AEK maçında sahaya silahla giren PAOK Başkanı Savvidis'i 3 yıl sahalardan men etti

Silahla sahaya giren başkana ağır fatura çıktı

Yunanistan Futbol Federasyonu, PAOK - AEK maçında sahaya silahla giren PAOK Başkanı Savvidis'i 3 yıl sahalardan men etti

29 Mart 2018 Perşembe 14:26
Silahla sahaya giren başkana ağır fatura çıktı
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BELİNDEKİ silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Liginde oynanan PAOK - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.

HAKEMİ TEHDİT ETMİŞTİ

Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.

Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanFutbol FederasyonuPaokAEKSavvidis
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