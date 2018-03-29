Silahla sahaya giren başkana ağır fatura çıktı

Savvidis'in sahaya girerek hakemi tehdit ettiği mücadele 80. dakikada hakem tarafından tatil edildi.

Maç anında belindeki silahıyla sahaya girerek karşılaşma hakeminin üzerine yürüyen ve hakemi tehdit eden Savvidis'in Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca resmi müsabakalara girişinin yasaklandığı açıklandı.

BELİNDEKİ silah ile yeşil sahaya inen başkanın cezası açıklandı. Yunanistan Liginde oynanan PAOK - AEK Atina mücadelesinin 80. dakikasında ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol sonrası sahaya inen PAOK Başkanı Ivan Savvidis , Yunanistan Futbol Federasyonu tarafından 3 yıl boyunca futboldan men cezası aldı.

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