Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını kafasından vurdu

ABD'nin Texas eyaleti, Houston şehrinde Facebook'tan canlı yayın yaptıkları anda Cassandra Nickcole Damper isimli 25 yaşındaki kadın, arkadaşı Devyn Holmes'u yanlışlıkla başından vurarak öldürdü. O anlar canlı yayında izleyenleri gözleri önünde gerçekleşti.

OYNARKEN KAZAYLA VURDU

Bir benzin istasyonunda araba otururken canlı yayın yapmaya başlayan 3 arkadaştan Cassandra, arkadaşının silahı ile oynarken onu başında vurarak ölümüne sebep oldu. Genç kadın polis tarafından tutuklandı.

"BENİ SİNİRLENDİRİYORSUN"

Görüntülerde başından vurulan adamın, genç kadının elinden silahı almaya çalıştığı ve silahla şaka yapan kadına "Beni sinirlendiriyorsun" dediği görülürken, ölen Holmes'un bir çocuğu olduğu da öğrenildi.

DELİLLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Polis, Cassandra'nın olabilecek herhangi bir kalıntıyı silerek kanıtları yok etmeye çalıştığını söyledi. Delilleri karartmakla suçlanan kadın hapishanede jüri karşısına çıkacağı günü bekliyor.