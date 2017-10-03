Sığınmacılara tekme atan kameramanın cezası onandı!

MACARİSTAN-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan sığınmacılara tekme atıp çelme takan kameraman Petra Laszlo'ya verilen 3 yıl hapis cezası onandı.
Szeged Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Suriyeli mülteciyi savunan Helsinki Komisyonu'nun avukatı, sanık Laszlo'nun topluluğa karşı şiddete başvurmak ve suça teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini savundu.
AVUKATININ TALEBİ REDDEDİLDİ
Laszlo'nun avukatı ise daha önce verilen kararın iptalini talep etti. Hakim Andras Szabo, sanık Laszlo'ya verilen 3 yıllık hapis cezasının onandığını açıkladı.
SIĞINMACIYA TEKME ATMIŞTI
2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kameraman Petra Laszlo'nun, polisle sığınmacılar arasından çıkan arbede sonrası kaçmaya çalışan sığınmacı küçük kıza tekme atması ve kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babayı çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere neden olmuştu.
Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı
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