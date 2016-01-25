Sığınmacılara saldırı

ALINAN bilgiye göre, Evzonon gümrük kapısı yakınındaki bir benzincide bekleyen sığınmacılara sabaha karşı saldıran kişiler, üç sığınmacıyı bıçakladı ve üzerlerinde bulunan 400 avroyu ve bir cep telefonunu alarak kaçtı.

Saldırıda Pakistanlı sığınmacı olay yerinde hayatını kaybetti, biri ağır iki sığınmacı yaralandı.

Polisin olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldığı bildirildi.