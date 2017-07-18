Sığınmacılar bir kez daha ayaklandı

ARALARINDA bazılarının 20 Mart 2016’dan beri orada tutulduklarını söyleyen ve sığınma talepleriyle ilgili işlemlerin çok ağır ilerlediklerini belirten göçmenler bugün bir kez daha isyan etti.
İsyan sırasında bazı göçmenler etrafı ateşe verdi. Kampa giden yolu kesen göçmenler, itfaiye araçlarının yangın yerine ulaşmasını engellediklerinden, yangın söndürme çalışmaları iki Petzetel tipi uçak sayesinde gerçekleşiyor. Yangında sığınmacılar için kullanılan bazı yapılar kullanılamaz hale geldi.
Göçmenler bu arada bir şirkete ait 10’dan fazla kiralık otomobili tahrip ettiler.
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