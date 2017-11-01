Sigaraları söndürün! Sigara içmeyenler ekstra izin yapacak

JAPONYA'DAKİ Piala adlı şirkette sigara içmeyenlerin ilk şikayeti, bir binanın 29. katındaki ofisten aşağı sigara içmeye giden tiryakilerin her sigara molasında 15 dakika çalışmadıklarını fark etmesiyle başladı.

SİGARA İÇMEYENLER ŞİKAYET ETMİŞ

Şirket Sözcüsü Hirotaka Matsasuhima "Sigara içmeyen bir çalışanımız, bu yılbaşında öneri kutumuza koyduğu bir mesajda sigara molalarının sorun yarattığını yazdı" dedi.

30 PERSONEL EK İZİN KULLANDI

Yönetim Kurulu Başkanı Takao Asuka da "Çalışanlarımızın sigarayı cezalar ve baskıyla değil teşviklerle bırakmasını umuyorum" dedi. Eylül'de başlatılan uygulama çerçevesinde ücretli izin hakkı olan 120 personelden 30'u ek izinlerini kullandı.

11 MİLYAR DOLARI AŞKIN ZARAR

İngiltere Kalp Vakfının 2014'te yaptığı bir araştırmaya göre, her gün 10 dakikalık dört sigara içme molası alan çalışanların ülke ekonomisine maliyeti kaybedilen üretkenlik anlamında 11 milyar doları aşıyor. İngiltere'deki çalışma yasalarına göre, günde 6 saatten fazla çalışanlar 20 dakikalık molayı hak ediyor, bu molaların ücretli olup olmadığı ise iş sözleşmesine bağlı. Sözleşmelerde açıkça belirtilmediği sürece, çalışanların sigara molası hakları bulunmuyor.