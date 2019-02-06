Sigara yasağında son nokta! 100 yaşından küçüklere satılmayacak

21 yaş altındakilere sigara satışının yasak olduğu Hawaii'de, Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan, sigara satın alma yaşının kademeli olarak 100'e çıkarılmasını önerdi.

YASA TASARISI SUNDU

Daha önce acil servis doktoru olarak çalışan Creagan, sigaranın en ölümcül alışkanlık olduğunu belirterek, sunduğu yasa tasarısıyla sigara satışının 2020-2024 yıllarında kademeli olarak 100 yaşına çıkarılmasını istedi.

KISITLAMA ELEKTRONİK SİGARALARA UYGULANMAYACAK

Tasarıya göre, yaş kısıtlaması puro, çiğneme tütününe ve elektronik sigaralara uygulanmayacak. Hawaii'de 21 yaş altındakilere sigara satışı yasak.