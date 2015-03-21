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Sıcak gelişme! Pes etmiyorlar

IŞİD örgütü mensuplarının Musul’un Sınune Cephesi’nde Peşmerge Güçleri’nin karargahına saldırıda bulunduğunu bildirildi.

Sıcak gelişme! Pes etmiyorlar

IŞİD örgütü mensuplarının Musul’un Sınune Cephesi’nde Peşmerge Güçleri’nin karargahına saldırıda bulunduğunu bildirildi.

21 Mart 2015 Cumartesi 17:24
Sıcak gelişme! Pes etmiyorlar
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Rûdaw’a konuşan Peşmerge Güçleri 2’nci Özel Taburundan peşmerge Yusuf Muhammed, bugün öğle saatlerinde, örgütün, Musul’un Telafer ilçesinin Sınune nahiyesine bağlı Hardan Kavşağı ile Tılşor köyünde bulunan karargahlara saldırdığını belirtti. Çatışmaların devam ettiğini aktaran Yusuf Muhammed, Peşmerge Güçleri’nin IŞİD mensuplarının Hummer araçlar, doçka ve RBJ ağır silahlarıya gerçekleştirdiği saldırıya sert karşılık verdiğini kaydetti. IŞİD’in ilerleme sağlayamadığı çatışmalarda Peşmerge Güçleri’nin şimdiye kadar kayıp vermediği ifade edildi. Kürdistan Peşmerge Güçleri 19 Aralık sabah saatlerinde başlattığı Şengal Operasyonu kapsamında Sınune ile Rabia nahiyelerinin yanısıra iki nahiye arasındaki yolu kontrol etmişti. Sınune’yi kurtarma operasyonuna 4 bin peşmergenin katılmıştı. Şengal Operasyonu 17 Aralık’ta başlamıştı. Kürt güçleri, Zumar’ın güney cephesindeki köyler dahil 17 -18 Aralık’ta 700 kilometrekare alanı kurtararak Şengal Dağı’na ulaşmıştı. Musul'un Şengal ilçesi, 3 Ağustos'ta IŞİD'in eline geçmişti. İlçe ve köylerini terkeden yüzbinlerce kişiden 30 bini Ezidi, Şengal Dağı'na sığınmıştı. Ezidiler’in 20 bini, güvenli kara koridorunun açılmasıyla Halk Savunma Birlikleri (YPG) kontrolündeki Rojava sınırı güzergahından Duhok iline nakledilmişti. Musul kent merkezi, geçen yılın Haziran ayından beri örgütün işgalinde bulunuyor.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 16:25
Anahtar Kelimeler:
IŞİDSıcak GelişmeÖrgütDünyaMusulSaldırıKarargâh
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