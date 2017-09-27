Sıcak gelişme! Irak, İran'a askeri heyet gönderdi

IRAK yönetimi, askeri faaliyetlerin koordinasyonu ve atılacak adımlar için İran'a askeri heyet gönderme kararı aldı. Irak Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetin, İran'la askeri koordinasyonun sağlanması için Tahran'a gittiği açıklandı.
İRAN'A HAREKET ETTİLER
Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin, üst düzey askeri heyetle İran'a gittiği bildirildi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ganimi, üst düzey askeri heyetle İran'a hareket etti.
Açıklamada, Ganimi'nin askeri iş birliği ve dayanışma çabalarının koordinasyonunu sağlamak için temaslarda bulunacağı kaydedildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.