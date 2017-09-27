Sıcak gelişme! Irak, İran'a askeri heyet gönderdi

IRAK yönetimi, askeri faaliyetlerin koordinasyonu ve atılacak adımlar için İran'a askeri heyet gönderme kararı aldı. Irak Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetin, İran'la askeri koordinasyonun sağlanması için Tahran'a gittiği açıklandı.

İRAN'A HAREKET ETTİLER

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi'nin, üst düzey askeri heyetle İran'a gittiği bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ganimi, üst düzey askeri heyetle İran'a hareket etti.

Açıklamada, Ganimi'nin askeri iş birliği ve dayanışma çabalarının koordinasyonunu sağlamak için temaslarda bulunacağı kaydedildi.