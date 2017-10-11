Sevgilisiyle ilişkiye girdiği anları, yanlışlıkla herkese izletti

MÜZİK eşliğinde dans ettiği videoları Instagramda paylaşarak fenomen olan 18 yaşındaki Kristen Hancher, erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiği anları yanlışlıkla telefonun tuşuna dokununca takipçilerine canlı izletti.

"VİDEOYU İZLEYENLER AKILLARINDAN SİLSİNLER"

Yaklaşık üç dakika süren ikili arasındaki ilişki esnasında 14 bin takipçi çevrimiçiydi. Takipçiler videoyu yorum yağmuruna tutunca konuyla ilgili bir açıklama yapan internet fenomeni, "Videoyu görenler şunu bilsinler ki yanlışlıkla oldu. Bu görüntüleri izleyenler gördüklerini akıllarından silsinler" dedi.

HAYATINA DEVAM EDECEK

Canlı yayının yanlışlıkla olduğu tekrara tekrar vurgulayan Kristen, hayatta böyle hataların olabileceğini; ama insanın hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesi gerektiğini belirtti.